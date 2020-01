Viabilità: domani mattina chiusa per lavori l'uscita dello svincolo Fiera Milano

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 10.00 alle 14.00 di sabato 1 febbraio, sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo Fiera Milano, per chi proviene da Milano ed è diretto a Rho/SS33 del Sempione. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate ed entrare dal medesimo, verso Rho. (Com)