Brasile: produzione petrolifera dell'8,1 per cento nel 2019 su anno (2)

- La produzione totale di petrolio estratto da giacimenti pre-sal nel 2019 è stata di 2,183 milioni di barili equivalenti al giorno, che rappresenta il 61,3 per cento della produzione nazionale. Il giacimento di Lula, nel bacino di Santos, è stato quello più produttivo del paese con una media giornaliera di 1,196 milioni di barili equivalenti estratti al giorno, pari al 33 per cento di tutta la produzione nazionale dell'anno. Secondo l'Anp, i giacimenti offshore hanno prodotto 2.683 milioni di barili di petrolio al giorno e 99,8 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno, corrispondenti rispettivamente al 96,3 per cento e all'81,4 per cento della produzione nazionale. (Brb)