Coronavirus: Conte, non è tempo delle polemiche, forze politiche siano responsabili

- Non è più il tempo delle polemiche ma delle responsabilità, in merito alla diffusione del coronavirus, sia per le forze di maggioranza che di opposizione. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al "Tg5". "Questo non è il tempo delle polemiche, questo è il tempo della responsabilità che riguarda in primis il governo e deve riguardare le forze di maggioranza e di opposizione", ha chiarito Conte. "Noi dobbiamo aver un solo obiettivo, quello di parlare in modo chiaro", ha aggiunto il premier.(Rin)