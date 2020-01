Coronavirus: Conte, governo ha sempre dato tutte le informazioni

- In merito alla diffusione del coronavirus, il governo ha sempre adottato una "linea di trasparenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al "Tg5". "Abbiamo adottato come sempre una linea di chiara trasparenza, io e il ministro della Salute, Speranza, abbiamo sempre informato e dato tutte le informazioni in nostro possesso", ha spiegato Conte rispondendo in merito alle critiche arrivate dall'opposizione sulla eventuale scarsa velocità nell'informare l'opinione pubblica sulla situazione. "Per quanto riguarda la linea efficace e cautelativa dell'Italia, questa è stata confermata dal direttore generale aggiunto dell'Oms", ha continuato Conte in merito al divieto al traffico aereo proveniente dalla Cina. "L'Oms ha dichiarato l'emergenza globale ieri e solo ieri abbiamo accertato i primi casi in Italia", ha sottolineato il premier evidenziando che il divieto di traffico aereo "ha anche implicazioni di carattere politico e sociale". (Rin)