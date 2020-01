Francia-Polonia: Macron in visita a Varsavia il 3 e 4 febbraio, focus su relazioni bilaterali

- Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in Polonia il 3 e 4 febbraio prossimi per una visita ufficiale. Lo riferisce in una nota la presidenza francese, aggiungendo che questo primo viaggio di Macron in Polonia rientra negli obiettivi di sviluppo dei legami bilaterali della Francia con i suoi partner europei. La visita affronterà in particolare tre aspetti della cooperazione: sicurezza e difesa; energia e clima; politica economica e industriale europea. (Res)