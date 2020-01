Brasile: conti settore pubblico mostrano surplus di 13,2 miliardi di dollari nel 2019

- I conti del settore pubblico, che comprendono il governo federale, gli stati, i municipi e le società di proprietà statale (escluse Petrobras ed Eletrobras) hanno presentato un avanzo primario 61,872 miliardi di real (13,2 miliardi di euro) nel 2019. Lo riferisce la Banca centrale (Bc) nel suo rapporto pubblicato oggi, 31 gennaio. Ciò significa che nell'anno le entrate fiscali e contributive del governo sono state superiori alle spese. Il conto non include le spese con pagamenti di interessi sul debito pubblico. Si tratta del sesto anno consecutivo in cui il Brasile chiude in conti in rosso. Tuttavia il risultato dei conti pubblici rappresenta un miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando il disavanzo primario fu di 108,258 miliardi di real (23 miliardi di euro), pari all'1,57 per cento del Pil. In dettaglio, il governo federale ha registrato un deficit primario di 88,8 miliardi di real (19 miliardi di euro), stati e municipi hanno presentato un risultato di avanzo 15,916 miliardi di real (3,4 miliardi di euro) e le società statali hanno registrato un avanzo di 11,8 miliardi di real (2,5 miliardi di euro). (segue) (Brb)