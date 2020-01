Brasile: conti settore pubblico mostrano surplus di 13,2 miliardi di dollari nel 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare nel caso dell'Inss il deficit è cresciuto da 194,3 miliardi di real (41,8 miliardi di euro) nel 2018 a 213,3 miliardi di real (46 miliardi di euro) l'anno scorso, con un incremento del 9,8 per cento. Nel caso dell'Rpps il deficit è cresciuto del 14,3 per cento passando dai 46,4 miliardi di real (10 miliardi di euro) nel 2018 a 53.090 miliardi di real (11,4 miliardi di euro) l'anno scorso. Il deficit registrato in Brasile è aumentato da 43,8 miliardi di real (9,4 miliardi di euro) nel 2018 a 47 miliardi di real (10,1 miliardi di euro) nel 2019, per un aumento complessivo del 7,2 per cento. In ultimo il deficit dell'Fcff è aumentato del 5,5 per cento passando da 4,7 miliardi di real (990 milioni di euro) nel 2018 a 5 miliardi di real nel 2019 (1,1 miliardi di euro). Secondo la valutazione del governo, il deficit della previdenza sociale è la componente principale del debito nei conti pubblici del paese. (segue) (Brb)