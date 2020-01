Difesa: Guerini incontra Esper, "rinnovata speciale amicizia tra Italia e Usa"

- Durante l'incontro di oggi a Washington tra il capo del Pentagono Mark Esper e il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, è stata rinnovata "la speciale amicizia che lega Italia e Usa". Lo ha scritto lo stesso ministro Guerini sul suo profilo Twitter. "Oggi al Pentagono con il segretario alla Difesa Esper abbiamo rinnovato la speciale amicizia che lega Italia e Usa", ha scritto il ministro. Diversi i temi al centro del bilaterale, "dalla situazione in Libia, al nostro comune sforzo in Iraq, all’importanza dell’Alleanza Nato, alle partnership di cooperazione industriale", prosegue Guerini. Il ministro, in conferenza stampa, ha parlato di un “confronto costruttivo” su un ampio spettro di questioni, alla luce dell’impegno comune in diverse aree del mondo, e di una “convergenza di interessi”. Esper ha voluto sottolineare come gli Stati Uniti apprezzino il lavoro svolto dall’Italia a livello militare in Medio Oriente, nella lotta contro lo Stato islamico (Is) e come partner industriale nel progetto F35. (Res)