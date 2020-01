Usa: Dow perde 600 punti mentre crescono paure per coronavirus

- Wall Street ha chiuso la giornata in rosso con il Dow Jones che ha perso oltre 600 punti. I timori che il diffondersi del coronavirus possa condizionare la crescita economica globale ha innescato la volatilità tra i mercati. Le azioni sono calate bruscamente, con il Dow che è sceso di 603,41 punti, pari al 2,1 per cento, a 28.256,03 nel giorno peggiore da agosto. L’S&P 500 ha registrato invece il suo giorno peggiore da ottobre, scendendo dell′1,8 per cento a 3.225,52. Il Nasdaq Composite è sceso dell′1,6 per cento a 9.150,94. Oggi gli Stati Uniti hanno dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica a causa del diffondersi del coronavirus. Delta, American e United hanno sospeso tutti i voli tra Cina e Stati Uniti. Il virus, che è stato scoperto per la prima volta nella città cinese di Wuhan, si è ora diffuso in almeno altri 18 paesi e ha smorzato il sentimento sulla crescita economica globale. La Commissione nazionale per la salute cinese ha confermato venerdì che ci sono stati 9.692 casi confermati di coronavirus, con 213 morti. (Was)