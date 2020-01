Coronavirus: Speranza, seguiamo indicazioni di Ecdc e dei nostri scienziati

- Quello che afferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) conferma quanto stanno sostenendo i nostri scienziati in merito alla diffusione del coronavirus. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine al termine della riunione del Comitato operativo della Protezione civile. "Noi stiamo alle indicazioni che ci danno i nostri istituti scientifici e in modo particolare l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che afferma esattamente le stesse cose che affermano i nostri scienziati", ha detto Speranza aggiungendo di volere dare un "messaggio di tranquillità", in quanto "l'Italia è un grande paese e abbiamo uno dei migliori servizi sanitari al mondo"(Rin)