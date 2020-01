Scuola: Miur, il 56,3 per cento degli studenti sceglie i licei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il trend in crescita degli indirizzi liceali che, dal 2014/2015, vengono scelti da oltre uno studente su due. Sostanzialmente stabile il dato del Classico, al 6,7 per cento (6,8 per cento un anno fa). Cresce l’interesse per gli indirizzi del Liceo scientifico, che complessivamente salgono al 26,2 per cento dal 25,5 per cento del 2019/2020. Nel dettaglio, il 15,5 per cento ha scelto lo Scientifico tradizionale (0,1% in più rispetto a un anno fa); l’opzione Scienze applicate sale dall’8,4 per cento all’8,9 per cento; la sezione a indirizzo Sportivo è all’1,8 per cento (1,7 per cento lo scorso anno). Diminuiscono le iscrizioni al Liceo linguistico, 8,8 per cento rispetto al 9,3 per cento del 2019/2020. In crescita l’Artistico, dal 4 per cento al 4,4 per cento e il Liceo delle Scienze umane, dall’8,3 per cento all’8,7 per cento. Stabili il Liceo europeo/internazionale (0,5 per cento) e i Licei musicali e coreutici (1 per cento). (segue) (Com)