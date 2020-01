Scuola: Miur, il 56,3 per cento degli studenti sceglie i licei (4)

- Il 69,4 per cento delle famiglie ha effettuato autonomamente l’iscrizione on line, senza bisogno dell’intermediazione della scuola. Un dato leggermente in crescita rispetto al 69,11 per cento del 2019/2020, con al vertice Friuli Venezia-Giulia (88,3 per cento ), Veneto (86,3 per cento ) e Lombardia (85,3 per cento ). Le regioni che hanno fatto meno ricorso alla procedura informatica sono Campania (38,1 per cento), Puglia (39 per cento ) e Sicilia (40,1 per cento). Il 10 per cento delle famiglie (99.703, l’82 per cento in più rispetto a un anno fa) che ha effettuato le iscrizioni on line lo ha fatto utilizzando l’identità digitale unica, lo SPID che consentiva un accesso diretto al sistema senza registrazione. Si conferma un apprezzamento crescente verso il servizio. Il Ministero ha rilevato che il 93,5% ritiene efficiente il funzionamento del servizio on line, l’89,7 per cento ne trova semplice l’utilizzo in tutte le fasi, il 93,4 per cento lo considera vantaggioso in termini di risparmio di tempo. (Com)