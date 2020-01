Smog: Cattaneo, da Regioni Bacino Padano azioni comuni per qualità aria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - ha sottolineato Cattaneo - abbiamo condiviso una misura che prevede la messa al bando tra qualche anno degli impianti di riscaldamento a legna (e derivati) più obsoleti e che nel frattempo garantisca gli incentivi per l'acquisto di sistemi di riscaldamento più moderni e meno inquinanti. Oggi il conto termico dello Stato garantisce già il 65 per cento di contributo a fondo perduto e a si potrà aggiungere anche quello della Regione. Vorremmo concordare quindi con il Governo un aggiornamento del nostro Piano con incentivi che possano valere complessivamente l'80/90 per cento del costo di questi impianti, al fine di favorire la sostituzione di quelli più inquinanti". "Infine, abbiamo discusso dell'estensione del progetto Move-In anche nelle altre Regioni interessate. Abbiamo già raccolto l'interesse di Piemonte e Veneto - ha concluso Cattaneo - e la valutazione che dovrà fare l'Emilia-Romagna, anche in vista dell'entrata in vigore delle misure strutturali già previste dall'Accordo di Bacino Padano del prossimo 1 ottobre che coinvolgeranno anche i veicoli Diesel Euro 4". (Com)