Coronavirus: Speranza, Protezione civile sarà punto di coordinamento fondamentale

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiarito che la nomina di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, come commissario per la gestione dell’emergenza sul coronavirus, servirà per garantire un "punto di coordinamento" a livello nazionale. "Avere un punto di coordinamento diventa fondamentale, per questo abbiamo scelto la Protezione civile", dal momento che "anche le Regioni potranno fare molto"(Rin)