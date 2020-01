Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEL’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini incontra i medici milanesi per un incontro dal titolo “Solitudine del medico, solitudine del paziente”.Università degli Studi di Milano, Sala Napoleonica, Via Sant'Antonio 12 , (8.30-13.45)Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi, insieme all’ex Prefetto Francesco Paolo Tronca, interviene a un dibattito sul tema delle violenze in corsia contro i camici Bianchi.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 8.30 – 13.45)Inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano. Intervengono, tra gli altri, il presidente della Corte, Marina Tavassi, il procuratore generale, Roberto Alfonso, il consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia.Palazzo di Giustizia Aula Magna, corso di Porta Vittoria, 22 (ore 9.30) (Rem)