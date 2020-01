Coronavirus: Tajani (FI), grazie a carabinieri dei Nas e a task force regionali

- In un momento di "grande incertezza sanitaria" dovuta al coronavirus è "doveroso ringraziare i Carabinieri dei Nas e le task force regionali che in tutta Italia si stanno adoperando per metterci al riparo da eventuali contagi". Lo scrive su Facebook Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia. "C'è tanto lavoro da fare e l'Europa in primis è pronta a fare la sua parte", aggiunge. (Rin)