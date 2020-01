Governo: Franceschini, Spectator Index conferma leadership culturale italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire in cultura genera crescita intelligente e sostenibile. Lo afferma il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che ha rilanciato gli ultimi dati del "The Spectator Index" che vedono l’Italia come paese culturalmente più influente al mondo. “Investire in cultura - aggiunge Franceschini - non è solo un dovere costituzionale, politico e morale ma anche una grande opportunità per far crescere significativamente la nostra economia in modo intelligente e sostenibile”. “Anche questo dato - conclude il ministro - conferma il ruolo di leadership culturale dell’Italia nel mondo”. (Rin)