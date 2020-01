Coronavirus: Consiglio Ue attiva meccanismo di crisi

- La presidenza croata del Consiglio dell'Unione europea ha attivato il meccanismo di crisi del Consiglio dell'Unione europea per far fronte alla diffusione del Coronavirus. Lo si apprende da un tweet del profilo ufficiale della presidenza di turno croata, che spiega come il meccanismo intenda garantire una condivisione rapida e coordinata delle informazioni a livello dell'Ue. (Beb)