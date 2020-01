Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì partecipa, in rappresentanza della Sindaca, allo scoprimento della targa in memoria del piccolo Marco Dominici.Piazza delle Giunchiglie (ore 11)VARIE- Incontro promosso da ItaliaCamp "Insieme. 10 anni per il Paese".Aeroporto di Fiumicino (ore 9.30)- Evento "Alberi in periferia" nel Municipio Roma V. Per l’occasione saranno piantumati 11 alberi di ulivo.Giardino Don Cadmo Biavati (ore 10.30)- Assemblea nazionale di Italia Viva.Studi di Cinecittà (ore 11.30)- Cerimonia di inaugurazione di via Palmiano, nel Municipio Roma III. Interviene il presidente Giovanni Caudo.Colle Salario, via Palmiano (ore 12.30)(Rer)