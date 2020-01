Milleproroghe: Castelli, sorpresa da ricostruzioni, governo a lavoro con maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alcuna tensione e nessuno scontro nella maggioranza sul Milleproroghe. Lo ha precisato il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in merito a quanto riferito da alcune agenzie di stampa. "Sono sorpresa che ricostruzioni su presunte tensioni escano dopo cinque ore dal termine di una riunione, quasi a voler enfatizzare, inasprire o strumentalizzare una normale dialettica politica. Ringrazio il sottosegretario Malpezzi per aver chiarito l’oggetto ed i termini della riunione di oggi", aggiunge. "Il governo, assieme alle forze politiche che la sostengono, stanno lavorando, anche dopo il termine della riunione, per circoscrivere e definire gli ambiti di intervento in fase di conversione del decreto”, conclude Castelli.(Rin)