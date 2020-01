Coronavirus: Conte, nessun allarmismo, adottata linea di precauzione più efficace

- Non bisogna creare allarmismo o diffondere panico in merito al coronavirus. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al "Tg5". "Non c'è motivo di suscitare o creare allarmismo o che si diffonda panico. Lo stato di emergenza ci consente un tempestivo ed efficace intervento della protezione civile", ha spiegato Conte, chiarendo che l'Italia "si conferma il paese che ha adottato da subito, sin dai giorni scorsi, la linea di precauzione più efficace". (Rin)