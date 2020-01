Brasile: produzione petrolifera dell'8,1 per cento nel 2019 su anno

- L'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti del Brasile (Anp) ha reso noto oggi, 31 gennaio, che la produzione di petrolio in Brasile nel 2019 è stata pari a 3.559 milioni di barili equivalenti al giorno, per un totale di 1.299 miliardi di barili di petrolio equivalente. Si tratta di un aumento dell'8,1 per cento rispetto al 2018. Secondo Anp, lo stato di Rio de Janeiro, dove si trovano i campi di estrazione Lula e Buzios, ha aumentato la sua partecipazione alla produzione nazionale, incrementando la produzione del 5,3 per cento rispetto al 2018. Grazie a questi risultati il Brasile è stato il maggiore produttore di petrolio e gas naturale nell'anno considerato, rappresentando il 71 per cento del volume totale prodotto nel paese, con una produzione di 2.528 milioni di barili equivalenti al giorno. Secondo nella classifica degli stati più produttivi risulta San Paolo, con una quota dell'11,5 per cento sulla produzione totale: 409,77 mila barili equivalenti al giorno. Secondo i dati dell'Anp, nel 2019 lo stato di Espirito Santo è il terzo più grande produttore, con 333,68 mila barili equivalenti al giorno, corrispondente al 9,4 per cento della produzione di petrolio e gas naturale nel paese. (segue) (Brb)