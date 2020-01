Autostrade: Renzi, revoca concessioni rischia di essere un favore a società

- La revoca delle concessioni ad Autostrade rischia di essere "un favore" per la stessa società. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Otto e mezzo" su La7. "Per me Autostrade è la responsabile del crollo, evidente che debba pagare. Ma la differenza con i populisti è che loro esprimono un concetto che non porta all'obiettivo", ha chiarito Renzi. Per il leader di Iv, la revoca della concessione "attraverso un provvedimento da azzeccagarbugli rischia di creare l'effetto opposto". "Io sono perché Autostrade paghi, con la revoca Autostrade rischia di farla franca", ha concluso l'ex premier sottolineando che così ad Autostrade verrebbero "regalati 20 miliardi".(Rin)