Brexit: il giorno dell'addio, ma i britannici che lavorano in Commissione restano a Bruxelles (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso modus operandi viene e verrà adottato per gli agenti temporanei e per quelli a contratto, con i quali, perciò, verranno considerate generosamente e in modo trasparente le eccezioni al requisito della nazionalità. Gli alti funzionari in servizio, quindi, beneficiano della politica di non discriminazione della Commissione e questa varrà anche dopo il periodo di transizione, quindi oltre il 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda le nomine a posizioni dirigenziali di più alto livello - a quanto si apprende - queste si basano sui meriti individuali di ciascun candidato e non esistono motivi legali per escludere funzionari stabiliti in base alla nazionalità. (segue) (Beb)