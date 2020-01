Brexit: il giorno dell'addio, ma i britannici che lavorano in Commissione restano a Bruxelles (5)

- Tornando alla data del 29 marzo 2017, se si confrontano le cifre tra allora e oggi, si riscontra una diminuzione del personale britannico di circa 200 funzionari, 20 agenti temporanei e 40 agenti contrattuali. Questo, a quanto si apprende, è dovuto a una combinazione di fattori, come i normali pensionamenti e la fine dei contratti insieme a bassi livelli di nuove assunzioni e ai cambiamenti della prima nazionalità. Motivo per cui i 120 che hanno cambiato nazionalità non sono conteggiati nel totale dei circa 700 attualmente attivi. (segue) (Beb)