Brexit: il giorno dell'addio, ma i britannici che lavorano in Commissione restano a Bruxelles (6)

Brexit: il giorno dell'addio, ma i britannici che lavorano in Commissione restano a Bruxelles

- "Non c'è alcun sospetto contro nessun membro dello staff", ha detto oggi la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant, a chi le ha chiesto se l'esecutivo europeo si senta sicuro che il personale britannico non darà informazioni al Regno Unito circa le politiche dell'Ue. "I colleghi britannici continueranno a lavorare nella Commissione e saranno trattati con rispetto e amicizia come chiunque altro. Non c'è alcun sospetto su di loro", ha aggiunto Dana Spinant. Dunque, da domani, si apre un nuovo capitolo dell'Ue, come hanno dichiarato oggi i tre presidenti di Commissione, Consiglio e Parlamento, Urusla von der Leyen, Charles Michel e David Sassoli. Ma non per la situazione lavorativa dei britannici che sono e resteranno nell'esecutivo europeo. (Beb)