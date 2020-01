Roma: De Santis, Ciaccheri invoca campo larghissimo, ma è calderone confuso

- L'assessore capitolino al Personale, Antonio De Santis, ha commentato su Facebook le parole del presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri che nel corso di un incontro con la stampa ha dichiarato: "Il M5s si deve liberare di Raggi. Se si liberano di lei è possibile un dialogo con loro. Ma nessuna ipotesi trasformista: noi non sposiamo nulla di quello che hanno fatto in questi anni a Roma". "Amedeo Ciaccheri, con questa presa di posizione - scrive De Santis - sceglie di schierarsi radicalmente. Non condivide nulla. Si schiera contro l’energica ed efficace azione che ha consentito di contrastare la malavita. Si schiera contro l’abbattimento delle ville dei Casamonica. Si schiera contro gli interventi per restituire ai cittadini le case popolari occupate abusivamente, con violenza e sopraffazione, dagli Spada. Si schiera contro la decisione, improntata sull'antifascismo impresso nella nostra Costituzione, di mettere in campo tutte le azioni possibili per liberare l’immobile occupato abusivamente da Casapound. Si schiera anche contro la stabilizzazione delle maestre precarie, si schiera contro le migliaia di assunzioni, si schiera contro i contratti siglati a vantaggio dei lavoratori e potremmo continuare. Ciaccheri invoca anche un campo larghissimo, che vada 'dai centri sociali a Calenda', come ha spiegato in interviste rilasciate a Il Manifesto e a fanpage.it. Un calderone confuso, che mette insieme orientamenti e proposte da sempre agli antipodi. Oppure bisogna forse pensare che Ciaccheri abbia sposato un pensiero nuovo. Magari sta valutando l’ipotesi di privatizzare le aziende capitoline e di affossare il servizio pubblico. Del resto tutti i matrimoni improvvisati e di convenienza comportano sacrifici e cambiamenti radicali. Una cosa, però, è certa. Quando Ciaccheri si presenterà in un centro sociale in compagnia di Carlo Calenda, io vorrò esserci". (Rer)