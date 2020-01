Albania: pacchetto misure contro criminalità organizzata, per l'opposizione "è solo propaganda"

- Il nuovo pacchetto di disposizioni volto a combattere, con misure più drastiche, la criminalità organizzata approvato oggi dal governo del premier di centro sinistra Edi Rama, sarebbe a parere dell'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha "solo un atto di propaganda". Secondo Gazmend Bardhi, numero due del Partito democratico (Pd) di Basha "credere che Rama abbia la volontà di combattere la criminalità sarebbe come credere che un'iena si sia trasformata in un erbivoro", ha dichiarato Bardhi. "Ogni volta che il premier si trova in difficoltà si inventa una normativa dal nome importante. Anche questa volta, come successo con le altre iniziative del genere, tutto finirà per essere una bufala, perché lui è socio dei criminali", ha ribadito l'alto rappresentante dell'opposizione. (segue) (Alt)