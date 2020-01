Albania: pacchetto misure contro criminalità organizzata, per l'opposizione "è solo propaganda" (2)

- L'iniziativa, annunciata già nel novembre scorso, si è resa necessaria a causa di fatti che vedono coinvolti procuratori e magistrati. "Consapevoli di non poter superare il processo di valutazione voluto dall'Unione europea, si stanno comportando come servitori e tutori della criminalità", ha dichiarato il premier e ministro degli Esteri albanese, Edi Rama che, a sostegno di tali dichiarazioni, ha anche riportato esempi di casi di assoluzione nonostante accuse per reati gravi. Dopo la riunione del governo, il ministro della Giustizia, Etilda Gjonaj, ha spiegato che il pacchetto comporta modifiche ad una serie di normative, tra cui la legge antimafia che estenderà i propri effetti anche a nuovi reati, la legge sulla Polizia di Stato e quella sullo status dei magistrati. (segue) (Alt)