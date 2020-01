Albania: pacchetto misure contro criminalità organizzata, per l'opposizione "è solo propaganda" (3)

- Le misure del nuovo dispositivo riguarderebbero "personaggi condannati per associazione a delinquere, membri delle organizzazioni criminali, terroristi e trafficanti, i quali dovranno giustificare i loro patrimoni" ha detto ancora il ministro. "In questo caso – ha aggiunto - non sarà più il pubblico ministero, bensì i sospettati stessi, a provare che i loro patrimoni non provengono da attività illecite". Gjonaj ha precisato che "lo stesso dovrebbe valere anche per chi si è salvato grazie alla connivenza di magistrati corrotti. Anche questi dovrebbero giustificare le loro attività imprenditoriali, conti correnti, auto, immobili e tutto quanto possiedono. Loro e i loro familiari", ha detto ancora Gjonaj. (segue) (Alt)