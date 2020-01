Albania: pacchetto misure contro criminalità organizzata, per l'opposizione "è solo propaganda" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al setaccio anche i probabili trasferimenti dei patrimoni a terze persone. "Tutte le transazioni saranno annullate, e saranno considerate nulle. Chi le ha fatte dovrà rendere conto per ogni centesimo", ha avvertito il ministro. Il pacchetto, darebbe forti poteri alla polizia, che potrebbe chiedere al procuratore il sequestro preventivo sui patrimoni di un soggetto anche partendo solo da semplici sospetti. Alla polizia vengono, infine, riconosciute competenze anche sui controlli di edifici o uffici, senza un mandato del tribunale. Sarà possibile effettuare intercettazioni con solo l'avvallo di un procuratore e non più con l'autorizzazione del giudice come previsto fino ad oggi. (Alt)