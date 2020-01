Messico: consenso Lopez Obrador di gennaio al minimo da inizio mandato, 57,6 per cento

- Al termine del primo mese del 2020 l'operato del presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, è approvato dal 57,6 per cento dei connazionali. Lo certifica il sondaggio periodico elaborato dalla casa "Consulta Mitofsky" per il quotidiano "El Economista". Il dato è di nove punti percentuali inferiore alla punta massima di consensi medi ottenuta da "Amlo", il 67,1 per cento a febbraio 2019. La popolarità del presidente è da novembre scesa stabilmente sotto il 60 per cento. Il dato di gennaio, si legge nella scheda di sintesi, è condizionato da alcuni eventi particolari: l'annuncio dell'incremento del salario minimo unito all'aumento d tasse su servizi e prodotti, le incertezze e le polemiche legate al nuovo programma di assistenza sanitaria, la minaccia globale del coronavirus, l'idea di indire una lotteria per aggiudicarsi l'aereo presidenziale. (Mec)