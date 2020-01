Fisco: Agenzia delle Entrate, disponibile online il modello Redditi 2020 per persone fisiche (3)

- Nel modello Enc entrano i redditi della floricoltura – Cambia anche il modello riservato agli enti non commerciali. Fra le novità, la modifica della sezione III del quadro Rd per tenere conto sia dei redditi che derivano dalla commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura che delle novità relative all’enoturismo (quest’ultima trova spazio anche nel modello Sp) e all’oleoturismo. L’indicazione dei ricavi da enoturismo e oleoturismo entra invece nel quadro RG. (Com)