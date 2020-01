Roma: Raggi a giornata conclusiva progetto "Raccontami la storia: creare ricordi per lasciare radici"

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha partecipato, questa mattina in Campidoglio, alla presentazione del libro "Raccontami una storia: creare ricordi per lasciare radici". "Dopo aver incontrato i ragazzi delle scuole di Roma, in occasione del Giorno della Memoria - scrive Raggi sulla sua pagina Facebook - questa mattina ho avuto il piacere di presentare in Campidoglio il libro 'Raccontami la storia: creare ricordi per lasciare radici'. È un progetto a cui teniamo molto: si tratta di un volume che, attraverso alcune interviste, racconta le storie di chi ha vissuto in prima persona la tragedia della Shoah. Un testo importante che ci riporta alla Roma di quei giorni, attraverso le parole di chi ha subito le persecuzioni del nazifascismo. I nostri ragazzi hanno avuto la fortuna di non vivere quel periodo. Progetti come questo ci aiutano a ricordare e a crescere. Non possiamo perdere questa eredità. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo libro e chi ha voluto riaprire le sue ferite per noi. Ascoltare chi ha vissuto sulla propria pelle quelle brutalità è fondamentale per mantenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto e dell’orrore dei campi di sterminio. Ma serve anche per sviluppare gli anticorpi necessari. Memoria vuol dire raccogliere i segni e le testimonianze per farne coscienza e monito. Anche per questo è importante un lavoro come questo. Perché ricordiamocelo sempre: senza memoria non c’è futuro". (Rer)