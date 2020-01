Torino: furgone investe ragazza su monopattino in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente oggi pomeriggio in centro a Torino: una ragazza su un monopattino è stata investita da un furgone in via Principe Amedeo angolo via Bogino. Dopo l'impatto la giovane, che non indossava il casco, è finita sotto il mezzo: stando a quanto si apprende, è rimasta ferita in modo lieve. In base alle prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato provocato da una precedenza non rispettata dalla ragazza. (Rpi)