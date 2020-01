Scuola: Miur, il 56,3 per cento degli studenti sceglie i licei

- Sono i licei le scuole preferite dagli studenti italiani. E' quanto emerge dai primi dati elaborati dal Miur, a poche ore dalla scadenza delle iscrizioni online, che termineranno alle 20. Il 56,3 per cento delle domande presentate per le classi prime della Secondaria di II grado ha riguardato un indirizzo liceale. Un dato in crescita rispetto al 55,4 per cento dell’anno scorso. Gli Istituti tecnici passano al 30,8 per cento dal 31 per cento del 2019/2020. Calano leggermente i Professionali, dal 13,6 per cento al 12,9 per cento. I dati definitivi saranno diffusi dal Ministero con una successiva e approfondita pubblicazione. (segue) (Com)