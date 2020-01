Scuola: Miur, il 56,3 per cento degli studenti sceglie i licei (3)

- Anche per il 2010/2021, uno studente su tre ha scelto un Istituto tecnico (il 30,8 per cento rispetto al 31 per cento dello scorso anno). Il Settore Economico è all’11,2 per cento (l’anno scorso 11,4 per cento); il Settore Tecnologico è stabile al 19,6 per cento. I professionali scendono al 12,9 per cento rispetto al 13,6 per cento del 2019/2020. Il Lazio si conferma ancora la regione con il maggior numero di iscritti agli indirizzi liceali (68,9 per cento). Seguono Abruzzo (62 per cento), Campania (61 per cento ), Umbria (60,4 per cento ), Molise e Sardegna (entrambe al 60 per cento). La minore percentuale di iscritti ai Licei è in Veneto ed Emilia-Romagna (entrambe al 47,4 per cento). Il Veneto è la regione con il più alto interesse per gli Istituti tecnici (38,7 per cento ). Seguono Emilia-Romagna (37,2 per cento ) e Friuli Venezia-Giulia (37 per cento ). La più alta percentuale di iscritti ai Professionali è in Emilia-Romagna (15,5 per cento ), seguita da Basilicata (15 per cento) e, a pari merito, Toscana e Campania (14,5 per cento). Il 45,8 per cento delle famiglie che hanno effettuato l’iscrizione per la Scuola primaria ha optato per il tempo pieno. Un dato in crescita rispetto al 44,4 per cento di un anno fa. La regione con la più alta percentuale di scelta del tempo pieno è il Lazio (64,3 per cento). Seguono Piemonte (62,3 per cento ), Toscana (60,3 per cento ) e Liguria (60,1 per cento ). La percentuale più bassa si registra in Molise (13,6 per cento ), Sicilia (15,6 per cento ), Puglia (21,1 per cento ), Campania (27,7 per cento). (segue) (Com)