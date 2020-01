Siria: Idlib, forze governative avanzano verso la città strategica di Saraqib

- Le forze fedeli al presidente siriano Bashar al Assad hanno assunto il controllo di sei villaggi nella provincia di Idlib, al termine di duri scontri con i gruppi jihadisti e ribelli che hanno causato almeno 400 morti in una settimana. A riferirlo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma attiva sul territorio con una rete di attivisti. Secondo questa fonte, le truppe lealiste puntano ora alla città chiave di Saraqeb: una sua eventuale conquista costituirebbe una vittoria strategica per il governo, che ha già conquistato il 40 per cento della provincia di Idlib. La città, infatti, si trova lungo l'intersezione di due importanti assi stradali nazionali: l’autostrada M5 che collega Aleppo, la seconda città del paese ed ex polmone economico della Siria, alla capitale Damasco; e la M4 che collega la stessa Aleppo alla città costiera di Latakia. Più della metà della provincia di Idlib e alcune zone delle province di Aleppo, Hama e Latakia sfuggono ancora al controllo di Assad e sono sotto il dominio di Hayat Tahrir al Sham (Hts), l'ex ramo siriano di Al Qaeda. Questa regione di circa tre milioni di abitanti, metà dei quali sono sfollati interni di altre roccaforti ribelli, ospita anche altri gruppi jihadisti e varie fazioni dell'opposizione armata. (Res)