Torino: Fridays for Future, protesta davanti al Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al grido di “Ci avete rotto i polmoni” e “Di inquinamento non si può morire”, oggi una sessantina di ragazzi del Fridays for Future si sono ritrovati davanti al Municipio di Torino per chiedere misure più stringenti per contrastare l’inquinamento ambientale e fronteggiare l’emergenza climatica. Prima di arrivare in piazza Palazzo di Città, i giovani si erano radunati in piazza Castello, dove avevano inscenato un "die in", sdraiandosi a terra per simulare la morte. (Rpi)