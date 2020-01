Cooperazione: conferenza annuale Copeam dall'1 al 3 aprile, focus su ruolo media

- Si terrà a Roma dall'1 al 3 aprile prossimi la 27ma riunione annuale della Conferenza permanente dell'Audiovisivo mediterraneo (Copeam), in un'edizione che intende offrire un'opportunità di riflessione e confronto sul ruolo degli organi di informazione. Su invito della RAI - Radiotelevisione italiana, Copeam metterà quest'anno al centro il tema "Media e scienza: informazione attendibile nell'era dei negazionismi", nella consapevolezza che fra le maggiori sfide attuali delle nostre società vi è una crescente influenza della pseudo-scienza, un fenomeno che si traduce spesso nella diffusione di teorie prive di fondamento che mirano a delegittimare realtà e conoscenze ormai assodate. "Dai 'no-vax' ai negazionisti del cambiamento climatico, ai terrapiattisti", scrive Copeam in un comunicato stampa, "assistiamo all'ascesa di movimenti che diffondono, a livello mondiale, informazioni fuorvianti e spesso nocive per la collettività, utilizzando il web ed i social media come cassa di risonanza del loro messaggio. In tale contesto, la responsabilità dei media - e in particolare quelli di servizio pubblico - nel fornire ai cittadini un'informazione corretta, completa e attendibile su temi di rilievo scientifico, assume oggi ancor più rilevanza. La Conferenza Copeam 2020", prosegue la nota, "vuole fornire un'occasione di confronto su queste tematiche e un'opportunità di riflessione sul ruolo degli organi di informazione". All'incontro, moderato dal conduttore di Rainews24 Alessandro Baracchini, saranno presenti esperti come Ashraf Amin, alla guida della redazione di Scienza, sanità e tecnologia del quotidiano al Ahram, la presidente della Federazione mondiale dei giornalisti scientifici (Wfsj), Milica Momcilovic, o la vicepresidente dell'Associazione spagnola per la comunicazione scientifica (Aecc), Gema Revuelta.(Res)