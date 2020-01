Campania: Cirielli (Fd'I), ospedale di Eboli (Sa) ennesimo fallimento De Luca (2)

- Cirielli ha aggiunto: "Ma i problemi riguarderebbero anche i frigoriferi in cui vengono conservati i farmaci somministrati ai pazienti, che, secondo la denuncia Fials, non sarebbero ad uso medico e dunque inadeguati alla loro conservazione. Mi aspetto, dunque, una risposta rapida da parte del ministro alla Salute perché, se tutto ciò venisse confermato, ci troveremmo di fronte all’ennesimo caso di malasanità che dimostrerebbe, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il fallimento della gestione politica amministrativa della sanità da parte di De Luca e del Pd". Cirielli ha concluso: "In Campania ci sono medici ed operatori sanitari davvero in gamba che, però, devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare in assoluta sicurezza, con apparecchiature mediche efficienti e all’avanguardia, per poter garantire sempre la migliore assistenza ai loro pazienti”. (Ren)