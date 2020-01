Fisco: Gelmini (Fi), servono semplificazioni, ma Gualtieri illude contribuenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per semplificare il sistema del Fisco è necessario tagliare norme e ridurre la pressione sui contribuenti. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Fa piacere che il ministro Gualtieri si sia accorto che il nostro sistema fiscale sia arrivato a un livello di complicazione inaccettabile e che urgono semplificazione e razionalizzazione. C'è da chiedersi se sia lo stesso ministro dell'ultimo decreto fiscale e della Legge di bilancio, che creano serie difficoltà a professionisti e imprese. La stretta sulle compensazioni, ad esempio, colpisce tutti incidendo sui settori produttivi, non solo sui comportamenti fraudolenti". (segue) (Com)