Fisco: Gelmini (Fi), servono semplificazioni, ma Gualtieri illude contribuenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che semplificazione", aggiunge Gelmini. "Assistiamo a un continuo proliferare di adempimenti. Il governo dice che bisogna semplificare, ma poi all'atto pratico, la situazione continua a peggiorare. Bisogna tagliare norme, rendere il sistema semplice e comprensibile riducendo la pressione fiscale. Solo così si può ridare ossigeno ad un Paese fermo come, purtroppo, registrano i dati su Pil e occupazione". "Ipotizzare - conclude Gelmini - che si arrivi entro l'anno ad una riforma, quando non è stato ancora definito il perimetro della stessa e la maggioranza sta ancora ragionando su diverse ipotesi è però francamente illusorio: ministro, eviti l'ennesima presa in giro dei contribuenti". (Com)