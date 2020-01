Sicurezza: De Corato, bene arresti spacciatori, Polizia locale utilizzi droni e body cam

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commenta in una nota i recenti arresti di spacciatori effettuati dalla Squadra Mobile della Questura di Milano in città e provincia. "Ringrazio la Polizia per i continui arresti dei venditori di droga. Milano - evidenzia l'assessore - è in mano agli spacciatori, in particolare i parchi e le aree verdi sono zone franche. Per contrastare questo fenomeno soprattutto in queste aree, è opportuno che la Polizia locale utilizzi colonnine Sos dotate di telecamere, droni, fototrappole e body cam. Tutte dotazioni strumentali contenute nell'ultimo bando regionale e che la Regione continuerà attraverso altri bandi a mettere a disposizione delle Polizie locali lombarde. Mi auguro - conclude De Corato - che questi individui, come accaduto anche nello scorso weekend in casi simili, vengano rimpatriati". (com)