Genova: giovedì la presentazione di "Adriana Lecouvreur" al teatro Carlo Felice

- Giovedì 6 febbraio, in sala Paganini del Teatro Carlo Felice di Genova, alle ore 13.15 per le televisioni e alle ore 13.30 per la stampa cartacea e online, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'opera "Adriana Lecouvreur" di Francesco Cilea, la cui prima è prevista per mercoledì 12 febbraio alle ore 20. Saranno seduti al tavolo il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Claudio Orazi, il direttore d'orchestra Valerio Galli e il regista Ivan Stefanutti.(Ren)