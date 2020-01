Imprese: Mise, chiude bando brevetti, 419 le domande presentate per incentivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 419 le domande presentate dalle micro, piccole e medie imprese, nonché dalle startup innovative per accedere agli incentivi previsti dal bando Brevetti+. Lo riferisce il Mise con un comunicato. Il grande interesse suscitato dal bando ha determinato la chiusura in data odierna dello sportello telematico, che era stato aperto ieri, a seguito dell’esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari a 21,8 milioni di euro. La misura ha l’obiettivo di sostenere l’acquisizione da parte delle aziende di servizi specialistici necessari per valorizzare e sfruttare commercialmente le idee brevettate. Al termine della fase di valutazione delle domande, gestita da Invitalia, verranno erogati contributi sino a 140mila euro per ciascun progetto presentato. (Com)