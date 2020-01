Difesa: Guerini, con gli Usa confronto su possibile ridislocazione contingente in Afghanistan

- Tra Italia e Stati Uniti c’è un confronto sulla possibile ridislocazione del contingente in Afghanistan. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nella conferenza stampa congiunta oggi al Pentagono con il segretario di Stato Usa alla Difesa, Mark Esper. Il ministro ha ricordato che l’Italia ha un contingente militare importante in Afghanistan, in particolare ad Herat. Il tema di una possibile ridislocazione del contingente, secondo Guerini, è stato oggetto di confronto oggi con Esper e sarà un tema sul tavolo nella prossima ministeriale Nato di inizio febbraio. “Il lavoro fatto insieme ha creato importanti risultati”, ha dichiarato Guerini sottolineando che “rimaniamo impegnati” alla stabilizzazione dell'Afghanistan e ogni valutazione su una riconfigurazione della missione sarà fatta insieme. “Abbiamo iniziato la missione insieme e continueremo a decidere insieme”, ha dichiarato. (Pav)