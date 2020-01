Brasile: rischio contagio coronavirus causa crollo della borsa, real a picco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le incertezze sulla capacità di contenimento della diffusione del coronavirus in Cina continuano a generare effetti negativi sul mercato di titoli e valute. Nel corso della sessione di oggi, 31 gennaio, l'indice della borsa di San Paolo Ibovespa, ha nuovamente registrato perdite. Alle 12,00 l'Ibovespa muoveva in territorio negativo a -1,64 per cento a 113.636 punti base. La valuta statunitense ha registrato una crescita dello 0,43 per cento scambiata a 4,2755 real, superando il record storico registrato il 27 novembre dello scorso anno, quando il dollaro chiuse a 4,25584. Dall'inizio del 2020 il dollaro ha già accumulato un aumento del 5,22 per cento. Anche l'euro ha toccato il suo massimo, da ottobre del 2018. La moneta europea è scambiata a 4,728 real.(Brb)