5G: segretario Difesa Esper, Usa preoccupati per tecnologia cinese in reti dei paesi alleati

- Gli Stati Uniti sono molto preoccupati per la presenza di tecnologia cinese nelle reti 5G dei paesi alleati. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa Usa Mark Esper, nel corso della conferenza stampa congiunta con il ministro italiano Lorenzo Guerini. In particolare ha spiegato Esper, a destare preoccupazione è la presenza di Huawei come operatore delle reti dei paesi occidentali. Il segretario alla Difesa ha rilevato il pericolo che la tecnologia cinese possa compromettere la sicurezza delle reti, motivo alla base della richiesta rivolta in varie sedi ai paesi alleati di prendere in considerazione la questione del 5G. (Was)