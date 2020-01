Coronavirus: Zingaretti, episodi razzismo? Per me è eccesso preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli episodi di razzismo che si sono registrati in questi giorni, a causa del coronavirus, "non la butterei tanto sul razzismo, ma è un eccesso di preoccupazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine della tavolo in Prefettura, con il sindaco di Roma Virginia Raggi, Asl e Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, sulla vicenda coronavirus. (Rer)